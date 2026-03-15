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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: ohne Versicherung unterwegs

Ilmenau (ots)

Am späten Abend des 14.03.2026 befuhr ein 21-jähriger junger Mann mit seinem E-Scooter in Ilmenau die Bücheloher Straße. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass das angebrachte Kennzeichen noch aus dem Versicherungsjahr 2025 stammt. Da der Mann keinen neuen Versicherungsnachweis vorweisen konnte, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. (STS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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