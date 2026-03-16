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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vermisste tot aus Donau geborgen
Eine 74-jährige Vermisste fanden Zeugen am Montag in der Donau bei Ulm-Böfingen.

Ulm (ots)

Angehörige hatten der Polizei am Sonntag das Verschwinden der Frau aus der Ulmer Oststadt gemeldet. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und leitete die Suche nach der 74-Jährigen ein. Am Abend suchten Einsatzkräfte mit Suchhunden und einem Hubschrauber nach der Vermissten. Dabei wurde auch das Donauufer abgesucht. Am Montag gegen 9 Uhr brachte die Suche dann Gewissheit. Ein Zeuge fand den Leichnam der 74-Jährigen auf Höhe der Böfinger Halde in der Donau. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei liegen keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder ein Zutun Dritter vor.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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