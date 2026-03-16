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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Betrunken unterwegs
Ein alkoholisierter Autofahrer musste am Freitag bei Langenenslingen seinen Führerschein abgeben.

Ulm (ots)

Gegen 17.45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass in Langenenslingen-Friedingen ein Betrunkener in sein Auto gestiegen und weggefahren sei. Die Polizei suchte nach dem Audi und sah das Fahrzeug wenig später in der Bittelschießer Straße in Bingen fahren. Am Steuer saß ein 56-Jähriger. Der gab an, seine Bekannte wegen akuten Schmerzen ins Krankenhaus fahren zu wollen. Da der 56-Jährige deutlich betrunken war, musste er eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Der Mann sieht jetzt einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Info: Mit einer Teilnahme am Straßenverkehr im berauschten Zustand gefährden sich Verkehrsteilnehmer nicht nur selbst, sondern insbesondere auch andere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Um Gefährdungen und Schädigungen zu vermeiden, sollte ein Fahrtantritt unter allen Umständen nur im "nüchternen" Zustand erfolgen.

++++0479355(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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