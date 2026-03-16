Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Vorfahrt missachtet

Am Sonntag übersah ein Autofahrer in Giengen einen vorfahrtsberechtigten VW Caddy.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr. Der 50-Jährige fuhr mit seinem BMW X4 in der Herbrechtinger Straße und kam aus Richtung Schwagestraße. Der 23-Jährige fuhr auf der L1082 mit seinem VW aus Richtung Herbrechtingen. An der dortigen Kreuzung war die Ampelanlage außer Betrieb und blinkte gelb. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete der BMW Fahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden VW. Der BMW Fahrer hatte den VW wohl übersehen und die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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