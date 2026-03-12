PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall an der Karlstraße - Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

Minden (ots)

(SN) Nach einem Verkehrsunfall an der Ecke Gustav-Heinemann-Brücke / Karlstraße am Dienstag suchen die hiesigen Verkehrsermittler nach einem beteiligten Radfahrer sowie einem bisher unbekannten Unfallzeugen.

So erschien eine Zeugin am Dienstag auf der Polizeiwache in der Marienstraße und berichtete über einen Verkehrsunfall, welcher sich gegen 17.50 Uhr an der genannten Örtlichkeit ereignete. Dabei, so die Frau, sei es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mazda und einem jugendlichen Radfahrer gekommen, als dieser vom Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Leteln die Fußgängerampel habe überqueren wollen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und dürfte sich nach Einschätzung der Beobachterin leichte Verletzungen zugezogen haben. Nach einer Unterhaltung entfernten sich die Beteiligten offenbar ohne einen Austausch der Personalien vorgenommen zu haben von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der mutmaßliche Fahrer mit seiner Beifahrerin schließlich an einer Wohnanschrift angetroffen und von den Polizisten befragt werden.

Der dunkelbekleidete Jugendliche, der etwa 14 bis 16 Jahre alt sein dürfte und ein dunkles Herrenfahrrad nutzte, wird nun zur Klärung des Sachverhaltes gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zum Verkehrskommissariat aufzunehmen. Dies gilt auch für einen weiteren Unfallbeobachter. Dieser konnte im geschätzten Alter von 55 bis 65 Jahren, mit kräftiger Statur sowie mit kariertem Hemd und grauer Hose beschrieben werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

