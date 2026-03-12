Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drohne überfliegt Bundeswehrgelände

Minden (ots)

(FW) Eine unbekannte Drohne überflog am Donnerstag, 05.03.2026, das Gelände der Bundeswehr an der Weseraue in Minden. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde die Drohne gegen 20:25 Uhr über dem Areal gesichtet. Nach einem kurzen Überflug des Geländes flog die Drohne anschließend über die Weser in Richtung Minden Dankersen davon. Ein Bediener oder eine Landung konnten weder zum Zeitpunkt der Sichtung, noch im Zuge der Fahndung festgestellt werden.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit eine Drohne im näheren und weiteren Umfeld des Bundeswehrgeländes gesichtet? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Das Überfliegen des Bundeswehrgeländes mit einer Drohne ist verboten. Es handelt sich um ein Flugbeschränkungsgebiet. Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz der Polizei Bielefeld die Ermittlungen übernommen.

Zeugen wenden sich bitte mit Hinweisen an den Staatsschutz der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kurt-Schumacher-Straße 46 33615 Bielefeld

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell