PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drohne überfliegt Bundeswehrgelände

Minden (ots)

(FW) Eine unbekannte Drohne überflog am Donnerstag, 05.03.2026, das Gelände der Bundeswehr an der Weseraue in Minden. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde die Drohne gegen 20:25 Uhr über dem Areal gesichtet. Nach einem kurzen Überflug des Geländes flog die Drohne anschließend über die Weser in Richtung Minden Dankersen davon. Ein Bediener oder eine Landung konnten weder zum Zeitpunkt der Sichtung, noch im Zuge der Fahndung festgestellt werden.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit eine Drohne im näheren und weiteren Umfeld des Bundeswehrgeländes gesichtet? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Das Überfliegen des Bundeswehrgeländes mit einer Drohne ist verboten. Es handelt sich um ein Flugbeschränkungsgebiet. Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz der Polizei Bielefeld die Ermittlungen übernommen.

Zeugen wenden sich bitte mit Hinweisen an den Staatsschutz der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kurt-Schumacher-Straße 46 33615 Bielefeld

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 12:34

    POL-MI: Einbruch beschäftigt Polizei

    Porta Westfalica (ots) - (SN) Zu einem Wohnungseinbruch wurde die Polizei am späten Dienstagabend in die Georg-Rost-Straße an ein Mehrfamilienhaus nach Lerbeck gerufen. Vor Ort dokumentierten die Beamten, dass sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum Mittwoch, 16 Uhr bis Dienstag, 22 Uhr in Abwesenheit der Bewohner über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten. Anschließend ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:47

    POL-MI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec - Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

    Rahden (ots) - (DM) Im Bereich der Einmündung Nachtigallenweg / Weher Straße kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Ein 24-jähriger Rahdener befuhr gegen 12:15 Uhr mit seinem Renault die Weher Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Wehe. An der Einmündung zum Nachtigallenweg beabsichtigte er, nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren