POL-MI: Autos kollidieren in Eldagsen

Petershagen (ots)

(SN) Zur Kollision zweier Autos kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr an der Ecke Eldagser Wilhelmsweg (B 61) / Mühlenweg.

Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 30 Jahre alte BMW-Fahrerin aus Minden den Mühlenweg in westlicher Richtung befahren und auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Auf der befand sich zeitgleich ein 51-Jähriger aus Rehburg-Loccum am Steuer eines Mazda in Fahrtrichtung Raddestorf.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht und wurden zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Minden gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

