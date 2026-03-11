PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos kollidieren in Eldagsen

POL-MI: Autos kollidieren in Eldagsen
  • Bild-Infos
  • Download

Petershagen (ots)

(SN) Zur Kollision zweier Autos kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr an der Ecke Eldagser Wilhelmsweg (B 61) / Mühlenweg.

Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 30 Jahre alte BMW-Fahrerin aus Minden den Mühlenweg in westlicher Richtung befahren und auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Auf der befand sich zeitgleich ein 51-Jähriger aus Rehburg-Loccum am Steuer eines Mazda in Fahrtrichtung Raddestorf.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht und wurden zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Minden gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 12:25

    POL-MI: Unfallflucht: Autofahrer schnell ermittelt

    Minden (ots) - (SN) Zu einer Verkehrsunfallflucht wurde die Polizei am Sonntag an die Kleine Dombrede gerufen. Vor Ort fanden die Beamten zunächst einen beschädigten BMW sowie das mutmaßliche Verursacherfahrzeug auf. Zuvor hatten die Besitzer den Schaden an ihrem Auto bemerkt und daraufhin die Polizei in Kenntnis gesetzt. Obwohl sich der Verursacher nicht an Ort und Stelle befand, konnte dieser von den Beamten schnell ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:15

    POL-MI: Autofahrer flüchtet nach misslungenem Überholmanöver

    Porta Westfalica (ots) - (FW) In Porta Westfalica ist ein Autofahrer am Montagmorgen in einer schlecht einsehbaren Rechtskurve beim Überholen verunfallt. Anschließend flüchtete er zu Fuß. So fuhr ein Mercedes-Benz-Fahrer gegen halb neun auf der Möllberger Straße in Richtung Hausberge. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann beabsichtigte einen anderen Pkw zu überholen. Hierbei kam ein Lkw entgegen, weshalb der ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:14

    POL-MI: Zwei Verletzte Fußgänger nach Verkehrsunfall

    Minden (ots) - (FW) An der Kreuzung Lübbecker Straße und Schwabenring ereignete sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall, bei welchem sich zwei Fußgänger leicht verletzten. Demnach befuhr ein 51-Jähriger gegen 21 Uhr mit seinem Volkswagen auf dem Schwabenring in Richtung Bölhorst. Der Mindener beabsichtigte nach links auf die Lübbecker Straße in Richtung "Birne" abzubiegen. Zeitgleich überquerten zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren