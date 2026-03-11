POL-MI: Autos kollidieren in Eldagsen
Petershagen (ots)
(SN) Zur Kollision zweier Autos kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr an der Ecke Eldagser Wilhelmsweg (B 61) / Mühlenweg.
Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 30 Jahre alte BMW-Fahrerin aus Minden den Mühlenweg in westlicher Richtung befahren und auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Auf der befand sich zeitgleich ein 51-Jähriger aus Rehburg-Loccum am Steuer eines Mazda in Fahrtrichtung Raddestorf.
In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht und wurden zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Minden gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell