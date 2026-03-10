PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Autofahrer schnell ermittelt

Minden (ots)

(SN) Zu einer Verkehrsunfallflucht wurde die Polizei am Sonntag an die Kleine Dombrede gerufen. Vor Ort fanden die Beamten zunächst einen beschädigten BMW sowie das mutmaßliche Verursacherfahrzeug auf.

Zuvor hatten die Besitzer den Schaden an ihrem Auto bemerkt und daraufhin die Polizei in Kenntnis gesetzt. Obwohl sich der Verursacher nicht an Ort und Stelle befand, konnte dieser von den Beamten schnell ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der 46-Jährige dabei dem Anschein nach stark alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe angeordnet, welche ihm im Klinikum Minden entnommen wurde. Außerdem stellten die Gesetzeshüter fest, dass der Mindener ohne in Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein den Unfall verursacht hatte, sodass er sich nun mit einer Strafanzeige arrangieren muss.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

