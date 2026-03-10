Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vier Personen bei Kollision leicht verletzt

Petershagen (ots)

(SN) Leichte Verletzungen erlitten am frühen Sonntagabend vier Personen bei einer Kollision an der Kreuzung B 482 / Holge / Tipperberg im Bereich Petershagen-Neuenknick.

Den Erkenntnissen nach hatte ein 61-jähriger Skoda-Fahrer aus Petershagen gegen 17.50 Uhr die Straße "Holge" befahren und nach links auf die B 482 in Fahrtrichtung Petershagen einbiegen wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford eines Fahrers (75) aus Steyerberg. Der hatte sich auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Nienburg befunden.

Beide Autofahrer sowie deren Beifahrerinnen verletzten sich offenbar leicht. Während der Skoda-Fahrer und seine Beifahrerin (58) zur ambulanten Behandlung nach Vehlen ins Krankenhaus gebracht wurden, kamen der 75-Jährige und seine gleichaltrige Mitfahrerin ins Klinikum Minden. Die Autos wurden abgeschleppt. Außerdem kümmerten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr um die Abreinigung der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell