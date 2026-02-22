PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 22.02.2025

Goslar (ots)

Graffiti im Parkhaus

In der Zeit zwischen dem 17.02. und 21.02.2026 brachte eine bislang unbekannte Person Graffiti im Untergeschoss des örtlichen Parkhauses an. Die Betonwand wurde ein Mal auf einer Fläche von 2x4 Metern und ein weiteres Mal auf 1,5x2,5 Metern mit Farbe beschmiert. Es wurde jeweils der Schriftzug "Kronz" angebracht. Die Schadenshöhe kann nicht genau beziffert werden, dürfte aber im mittleren dreistelligen Bereich liegen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. i.A. Renner, PHK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.02.2026

    Goslar (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Stadtteil Jürgenohl. Eine 27-jährige Bad Harzburgerin befuhr gegen 00.10 Uhr mit ihrem Mitsubishi die Ortelsburger Straße in Richtung Marienburger Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich bog sie nach links in die Marienburger Straße ein und übersah dabei ein Verkehrszeichen, mit ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.02.2026

    Goslar (ots) - Diverse Verstöße registrierte die Polizei Goslar am Dienstag bei der Fortsetzung ihrer Verkehrssicherheitskontrollen im Landkreis. Bei diesen Kontrollen, die zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr an verschiedenen Orten durchgeführt wurden, stellten die Einsatzkräfte erneut eine ganze Reihe von Verstößen fest. Darunter waren Fahren unter Einfluss ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 19.02.2026

    Goslar (ots) - Sachbeschädigung am PKW Am 17.02.2026, kam es zwischen 11:30 Uhr - 12:10 Uhr in Seesen (OT Rhüden) in der Straße "Auf den Steinen" zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der PKW habe in Höhe der Hausnummer 4 abgeparkt gestanden. Der PKW wurde im Bereich der hinteren Beifahrertür zerkratzt. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren