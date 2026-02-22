Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 22.02.2025

Goslar (ots)

Graffiti im Parkhaus

In der Zeit zwischen dem 17.02. und 21.02.2026 brachte eine bislang unbekannte Person Graffiti im Untergeschoss des örtlichen Parkhauses an. Die Betonwand wurde ein Mal auf einer Fläche von 2x4 Metern und ein weiteres Mal auf 1,5x2,5 Metern mit Farbe beschmiert. Es wurde jeweils der Schriftzug "Kronz" angebracht. Die Schadenshöhe kann nicht genau beziffert werden, dürfte aber im mittleren dreistelligen Bereich liegen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. i.A. Renner, PHK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell