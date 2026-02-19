PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 19.02.2026

Goslar (ots)

Sachbeschädigung am PKW

Am 17.02.2026, kam es zwischen 11:30 Uhr - 12:10 Uhr in Seesen (OT Rhüden) in der Straße "Auf den Steinen" zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der PKW habe in Höhe der Hausnummer 4 abgeparkt gestanden. Der PKW wurde im Bereich der hinteren Beifahrertür zerkratzt. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im o.g. Bereich und Zeitraum machen können.

i.A. Lepa, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

