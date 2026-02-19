Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Warnung vor Trickdiebstahl

Goslar (ots)

Die Polizei Seesen warnt vor Taschendieben. Bitte lassen Sie Ihre Taschen und Wertgegenstände niemals unbeobachtet (z.B. nicht im Einkaufswagen). Tragen Sie Geld, Mobiltelefone und sonstige Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen direkt am Körper. Bei unbarer Bezahlung an der Kasse die PIN so eingeben, dass niemand anderes sie mitlesen kann. Bewahren Sie die PIN niemals im Umfeld der dazugehörigen Karte auf, lernen Sie sie möglichst auswendig. Bleiben Sie wachsam in Menschenmengen und insbesondere dann, wenn Ihnen jemand trotz ausreichend Platz "zufällig" zu nahe kommt oder Sie sogar berührt. Überprüfen Sie unmittelbar nach "zufälligen" Körperkontakten Ihre Wertgegenstände und machen Sie auf sich aufmerksam, wenn der vermeintliche Täter noch im Umfeld ist. Sperren (zentrale Notrufnummer 116 116) Sie unbare Zahlungsmittel unverzüglich nach Feststellung eines Diebstahls oder Verlusts. Erstatten Sie unmittelbar nach der Tat Anzeige bei der Polizei.

