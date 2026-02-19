PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Warnung vor Trickdiebstahl

Goslar (ots)

Die Polizei Seesen warnt vor Taschendieben. Bitte lassen Sie Ihre Taschen und Wertgegenstände niemals unbeobachtet (z.B. nicht im Einkaufswagen). Tragen Sie Geld, Mobiltelefone und sonstige Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen direkt am Körper. Bei unbarer Bezahlung an der Kasse die PIN so eingeben, dass niemand anderes sie mitlesen kann. Bewahren Sie die PIN niemals im Umfeld der dazugehörigen Karte auf, lernen Sie sie möglichst auswendig. Bleiben Sie wachsam in Menschenmengen und insbesondere dann, wenn Ihnen jemand trotz ausreichend Platz "zufällig" zu nahe kommt oder Sie sogar berührt. Überprüfen Sie unmittelbar nach "zufälligen" Körperkontakten Ihre Wertgegenstände und machen Sie auf sich aufmerksam, wenn der vermeintliche Täter noch im Umfeld ist. Sperren (zentrale Notrufnummer 116 116) Sie unbare Zahlungsmittel unverzüglich nach Feststellung eines Diebstahls oder Verlusts. Erstatten Sie unmittelbar nach der Tat Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.02.2026

    Goslar (ots) - Unbekannte haben am Montag und Dienstag in Goslar Geld aus Münzkästen in öffentlichen Toiletten entwendet. Zunächst beschädigten der oder die Täter am Montag zwischen 16 und 17 Uhr einen Münzkasten der öffentlichen Toilette an der Domvorhalle und entwendeten daraus Bargeld. Am Dienstag wurde zwischen 12 und 19 Uhr am Jakobikirchhof der Zugang zu ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall am 15.02.2026, 22:00 Uhr: Der 30jährige Fahrer eines Pkw aus Braunschweig befuhr die Planstraße (K 46) aus Harlingerode in Richtung Bettingerode. Vor einer Straßensperrung wollte er nach rechts in den Gödeckekamp abbiegen, verlor jedoch dabei aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den PKW und kam gerade von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet dort in einen Graben und überschlug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren