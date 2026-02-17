PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 17.02.2026

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 17.02.2026
Goslar (ots)

In Langelsheim wurden das Jugendzentrum und das Sportheim zum Ziel von Einbrechern.

Zwischen Donnerstag und Montag stiegen die bislang unbekannten Täter in das Jugendzentrum in der Kastanienallee ein und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Auch im benachbarten Sportheim wurden nach gewaltsamen Eindringen Räume und Schränke nach Wertsachen durchwühlt. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Taten in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bislang unbekannte Täter in eine Apotheke in Clausthal-Zellerfeld ein.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt in der Adolph-Roemer-Straße und durchsuchen die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 oder die Polizei Clausthal-Zellerfeld unter (05323) 95310 entgegen.

Schwein gehabt

Im Bad Harzburger Ortsteil Bettingerode waren am Montagnachmittag drei Schweine ausgebüxt und im Ort auf Wanderschaft gegangen. Eines davon wurde ausgerechnet in der Nähe eines örtlichen Fleischreibetriebes entdeckt. Gemeinsam mit einigen Einwohnern gelang es den eingesetzten Polizeibeamten die "Schweinerei" zu beenden und die Tiere wohlbehalten zurück in ihren Stall zu bringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

