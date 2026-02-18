Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.02.2026

Goslar (ots)

Unbekannte haben am Montag und Dienstag in Goslar Geld aus Münzkästen in öffentlichen Toiletten entwendet.

Zunächst beschädigten der oder die Täter am Montag zwischen 16 und 17 Uhr einen Münzkasten der öffentlichen Toilette an der Domvorhalle und entwendeten daraus Bargeld. Am Dienstag wurde zwischen 12 und 19 Uhr am Jakobikirchhof der Zugang zu einem Toilettenraum gewaltsam geöffnet und hier ebenfalls Geldmünzen erbeutet.

Hinweise oder Beobachtungen zu diesen Ereignissen nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde durch unbekannte Täter am Bahnhof Vienenburg ein Fahrkartenautomat gesprengt.

Anwohner hatten gegen 1 Uhr einen lauten Knall vernommen und später die Polizei informiert. Vor Ort wurde ein Fahrkartenautomat festgestellt, der mit einem bislang unbekannten Sprengmittel komplett zerstört wurde. Ob und wie viel Bargeld entwendet wurde, ist bislang unbekannt.

Die Ermittler der Polizei Goslar fragen in diesem Zusammenhang nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell