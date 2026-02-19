PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.02.2026

Goslar (ots)

Diverse Verstöße registrierte die Polizei Goslar am Dienstag bei der Fortsetzung ihrer Verkehrssicherheitskontrollen im Landkreis.

Bei diesen Kontrollen, die zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr an verschiedenen Orten durchgeführt wurden, stellten die Einsatzkräfte erneut eine ganze Reihe von Verstößen fest. Darunter waren Fahren unter Einfluss berauschender Mittel, Besitz von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis, mangelhafte Ladungssicherung sowie diverse Gurtverstöße. Insgesamt wurden 27 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 18 Verfehlungen geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

