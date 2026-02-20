Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.02.2026

Goslar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Stadtteil Jürgenohl.

Eine 27-jährige Bad Harzburgerin befuhr gegen 00.10 Uhr mit ihrem Mitsubishi die Ortelsburger Straße in Richtung Marienburger Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich bog sie nach links in die Marienburger Straße ein und übersah dabei ein Verkehrszeichen, mit welchem sie in der Folge kollidierte. Ursächlich dafür war eine Sichteinschränkung durch die vereiste Frontscheibe. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Das Verkehrszeichen wurde beschädigt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

