PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.02.2026

Goslar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Stadtteil Jürgenohl.

Eine 27-jährige Bad Harzburgerin befuhr gegen 00.10 Uhr mit ihrem Mitsubishi die Ortelsburger Straße in Richtung Marienburger Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich bog sie nach links in die Marienburger Straße ein und übersah dabei ein Verkehrszeichen, mit welchem sie in der Folge kollidierte. Ursächlich dafür war eine Sichteinschränkung durch die vereiste Frontscheibe. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Das Verkehrszeichen wurde beschädigt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.02.2026

    Goslar (ots) - Diverse Verstöße registrierte die Polizei Goslar am Dienstag bei der Fortsetzung ihrer Verkehrssicherheitskontrollen im Landkreis. Bei diesen Kontrollen, die zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr an verschiedenen Orten durchgeführt wurden, stellten die Einsatzkräfte erneut eine ganze Reihe von Verstößen fest. Darunter waren Fahren unter Einfluss ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 19.02.2026

    Goslar (ots) - Sachbeschädigung am PKW Am 17.02.2026, kam es zwischen 11:30 Uhr - 12:10 Uhr in Seesen (OT Rhüden) in der Straße "Auf den Steinen" zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der PKW habe in Höhe der Hausnummer 4 abgeparkt gestanden. Der PKW wurde im Bereich der hinteren Beifahrertür zerkratzt. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 12:02

    POL-GS: Warnung vor Trickdiebstahl

    Goslar (ots) - Die Polizei Seesen warnt vor Taschendieben. Bitte lassen Sie Ihre Taschen und Wertgegenstände niemals unbeobachtet (z.B. nicht im Einkaufswagen). Tragen Sie Geld, Mobiltelefone und sonstige Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen direkt am Körper. Bei unbarer Bezahlung an der Kasse die PIN so eingeben, dass niemand anderes sie mitlesen kann. Bewahren Sie die PIN niemals im Umfeld der dazugehörigen Karte auf, lernen Sie sie möglichst auswendig. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren