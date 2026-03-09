PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Falsche Kennzeichen, Alkohol und ein Verkehrsunfall

Lübbecke, Espelkamp (ots)

(FW) In Blasheim kam es am Wochenende zu einer Trunkenheitsfahrt. In Espelkamp ereignete sich derweil ein Verkehrsunfall mit einem Fahrer ohne Führerschein. In beiden Fällen waren die Autos nicht ordnungsgemäß zugelassen.

Demnach wurden Einsatzkräfte am Samstag gegen 13 Uhr auf einen Volkswagen aufmerksam und beabsichtigten, diesen anzuhalten. Bei der Kontrolle auf einem Tankstellengelände an der Hauptstraße bemerkten die Polizisten eine mögliche Alkoholisierung bei dem 29-Jährigen. Der Mann aus Preußisch Oldendorf führte daraufhin einen Atemalkoholtest durch, der ein positives Ergebnis lieferte. Ihm wurde daraufhin in der Wache Lübbecke eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren konnte bei der Überprüfung des Fahrzeugs festgestellt werden, dass an diesem keine zulässigen Kennzeichen befestigt waren. Neben diversen Strafanzeigen wurde anschließend auch der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 16:30 Uhr in Espelkamp. An der General-Bishop-Straße beabsichtigte ein 44-Jähriger, mit seinem Peugeot in Richtung Hille zu fahren. In gleicher Fahrtrichtung befand sich eine Opel-Fahrerin (32). In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem sich glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzte. Die für die Unfallaufnahme hinzugezogenen Beamten konnten allerdings feststellen, dass der Espelkamper nicht im Besitz eines Führerscheins war. Zusätzlich hatte auch er keine für das Fahrzeug zulässigen Kennzeichen angebracht. Sein Fahrzeug wurde folglich von der Unfallstelle abgeschleppt und er muss nun mit Strafanzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke

