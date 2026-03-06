Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fund einer Panzergranate

Lübbecke (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Lübbecke sowie der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke.

In einem Gebäude in der Gehrenkampstraße in Lübbecke wurde ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden. Nach erster Sichtung der Fundbilder durch Spezialisten des Landekriminalamtes NRW handelt es sich mutmaßlich um eine Granate aus der Zeit des ersten Weltkrieges.

Auf deren Empfehlung hin wurde der Fundort in einem Radius von 300 Metern von der Polizei abgesperrt und die Bewohner evakuiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht für die Bewohner außerhalb der Absperrung keine Gefahr aus.

Neben den Einsatzkräften der Polizei sind auch Mitarbeiter der Stadt Lübbecke sowie die Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell