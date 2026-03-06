Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Verkehrsverstöße bei Routinekontrollen festgestellt

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Polizeibeamte am Donnerstagmorgen im Stadtgebiet von Bad Oeynhausen gleich mehrere Verkehrsverstöße in kürzester Zeit fest.

Einsatzkräfte kontrollierten gegen 07:40 Uhr auf der Straße "In der Wiehwisch"/"Im Leingarten" einen 15-jährigen Bad Oeynhausener, der mit einem Motorroller der Marke Aprilia unterwegs war. Am Fahrzeug befand sich ein grünes Versicherungskennzeichen, dessen Gültigkeit bereits am 01.03.2026 erloschen war. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Roller eine Höchstgeschwindigkeit von deutlich über 45 km/h erreichte. Da es sich um ein Kleinkraftrad mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h handelt, besteht der Verdacht einer technischen Manipulation. Der Jugendliche besaß eine Fahrerlaubnis, die jedoch für das geführte Fahrzeug nicht ausreichte. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) ermittelt. Der Roller wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Nur kurze Zeit später, gegen 08:00 Uhr, hielten Polizeibeamte auf der Wittekindstraße einen 30-jährigen Bad Oeynhausener mit seinem blauen BMW im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Dem Mann wurde daraufhin auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen eine Blutprobe entnommen. Auf ihn wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zukommen.

Gegen 09:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte an der Kreuzung Eidinghausener Straße / Mindener Straße (B61) einen 28-jährigen Autofahrer aus Stadthagen, der mit einem schwarzen BMW unterwegs war. Bei der Überprüfung zeigten sich ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen. Zudem stellte sich heraus, dass der geführte Pkw zur Entstempelung ausgeschrieben war und der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Dem Mann wurde im Krankenhaus Bad Oeynhausen eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen entstempelt sowie die Zulassungsbescheinigung sichergestellt.

