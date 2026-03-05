Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Hille (ots)

(DM) An der Mindener Straße in Hille kam es am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Mindenerin hatte ihren schwarzen Volkswagen gegen 09:45 Uhr auf dem Parkplatz des WEZ-Supermarktes abgestellt. Als die 42-Jährige etwa 20 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest, der sich von der Fahrzeugmitte bis in Richtung Heck erstreckt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren oder Ein- bzw. Ausparken mit dem geparkten Pkw kollidierte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden. Auch der Verursacher wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell