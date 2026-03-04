Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrer wird Opfer einer Verkehrsunfallflucht

Lübbecke (ots)

(TB) Um einen Zusammenstoß mit einem in den Kreisel am Gänsemarkt einfahrenden Auto zu verhindern, musste am vergangenen Freitag (27.02.) ein Fahrradfahrer eine Vollbremsung durchführen. Der Mann stürzte hierbei und verletzte sich. Der Wagenlenker fuhr weiter.

Der Lübbecker befuhr mit seinem Fahrrad gegen 14:30 Uhr den Kreisverkehr am Gänsemarkt. Als er sich der Zufahrt zum Niederwall näherte, fuhr ein Mercedesfahrer in den Kreisel ein. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, musste der 51-Jährige eine Vollbremsung einleiten. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte auf die Straße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Der Fahrer des dunklen Mercedes kümmerte sich nicht um den Verletzten und fuhr in Richtung Busbahnhof davon. Nun hoffen die Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke auf Zeugenhinweise. Diese nehmen sie unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell