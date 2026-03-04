Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sachbeschädigung an drei geparkten Pkw - Polizei sucht Zeugen

Porta Westfalica-Barkhausen (ots)

(DM) Bislang unbekannte Tatverdächtige beschädigten am Dienstagabend auf einem Firmenparkplatz in der Fährstraße mehrere abgestellte Fahrzeuge.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde Dienstag zwischen 18:15 Uhr und 21:00 Uhr mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand an drei nebeneinander geparkten Pkw jeweils ein Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge befanden sich zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz einer ansässigen Firma. Bei einem Toyota, einem Volkswagen und einem Opel wurde jeweils ein hinterer Reifen beschädigt. Hierdurch entwich die Luft, sodass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Minden unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell