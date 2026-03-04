PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sachbeschädigung an drei geparkten Pkw - Polizei sucht Zeugen

POL-MI: Sachbeschädigung an drei geparkten Pkw - Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Porta Westfalica-Barkhausen (ots)

(DM) Bislang unbekannte Tatverdächtige beschädigten am Dienstagabend auf einem Firmenparkplatz in der Fährstraße mehrere abgestellte Fahrzeuge.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde Dienstag zwischen 18:15 Uhr und 21:00 Uhr mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand an drei nebeneinander geparkten Pkw jeweils ein Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge befanden sich zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz einer ansässigen Firma. Bei einem Toyota, einem Volkswagen und einem Opel wurde jeweils ein hinterer Reifen beschädigt. Hierdurch entwich die Luft, sodass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Minden unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 14:05

    POL-MI: Komplettentwendung eines Sattelaufliegers - Schaden in sechsstelliger Höhe

    Minden (ots) - (DM) Ein kompletter Sattelauflieger samt aufgeladenem Container wurde in der Nacht zu Montag in der Magdeburger Straße entwendet. Der Auflieger, der ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt und gesichert war, wurde nach bisherigen Erkenntnissen gegen 03:30 Uhr durch eine bislang unbekannte Täterschaft mutmaßlich mit einer eigenen Zugmaschine ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:21

    POL-MI: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrzeugführer

    Stemwede-Haldem (ots) - (DM) Auf der Haldemer Straße kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken. Ursächlich könnte hierfür die mutmaßliche Alkoholisierung des Autofahrers sein. Ein Rahdener beabsichtigte gegen 17 Uhr mit seinem Dacia rückwärts aus einer Parklücke auszufahren. Dabei kollidierte er mit dem Heck seines Fahrzeugs mit der linken Seite eines geparkten Audis. Während der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren