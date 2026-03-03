Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrzeugführer

Stemwede-Haldem (ots)

(DM) Auf der Haldemer Straße kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken. Ursächlich könnte hierfür die mutmaßliche Alkoholisierung des Autofahrers sein.

Ein Rahdener beabsichtigte gegen 17 Uhr mit seinem Dacia rückwärts aus einer Parklücke auszufahren. Dabei kollidierte er mit dem Heck seines Fahrzeugs mit der linken Seite eines geparkten Audis.

Während der routinemäßigen Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 49-jährigen Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Einsatzkräfte ließen bei ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, verletzt wurde niemand.

