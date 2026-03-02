PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit zwei Verletzten

POL-MI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit zwei Verletzten
  • Bild-Infos
  • Download

Espelkamp-Vehlage (ots)

(DM) An der Kreuzung Osnabrücker Straße (L 770) / Oppenweher Straße kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine Lübbeckerin (21) beabsichtigte gegen 11:40 Uhr, mit ihrem Auto von der Oppenweher Straße aus die L 770 zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 60-jährige Ostercappelnerin mit ihrem Pkw die L 770 in Fahrtrichtung Espelkamp.

Im Kreuzungsbereich, auf der eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt, kam es etwa mittig zur Kollision beider Fahrzeuge.

Beide Fahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung durch hinzugezogene Rettungskräfte, wurden sie anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Lübbecke gebracht.

Der Toyota der Lübbeckerin und der Skoda der 60-Jährigen wiesen jeweils einen Totalschaden auf und waren nicht mehr fahrbereit. Für beide Fahrzeuge mussten Abschleppdienste angefordert werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 09:59

    POL-MI: Selbstbewusst und sicher auftreten - Selbstbehauptungskurs für Frauen startet im April

    Minden (ots) - (FW) Der Polizeisportverein Minden e.V. bietet ab April einen neuen Selbstbehauptungskurs für Frauen an. Ziel des Angebots ist es, Frauen zu stärken, ihr Selbstvertrauen zu fördern und ihnen wirksame Strategien zu vermitteln, um in unsicheren Situationen handlungsfähig zu bleiben. Der Kurs findet mittwochs vom 15. April bis 27. Mai 2026, jeweils von ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:45

    POL-MI: Pkw landet im Graben

    Hüllhorst (ots) - (FW) Ein Seat-Fahrer kam am Donnerstagnachmittag in Hüllhorst mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verletzt sich leicht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Demnach fuhr der Preußisch Oldendorfer gegen 15:50 Uhr mit seinem Ateca auf der Niedringhausener Straße in Richtung Lübbecke. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der 46-Jährige wurde mittels Rettungswagen leicht verletzt in das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren