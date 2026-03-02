Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit zwei Verletzten

Bild-Infos

Download

Espelkamp-Vehlage (ots)

(DM) An der Kreuzung Osnabrücker Straße (L 770) / Oppenweher Straße kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine Lübbeckerin (21) beabsichtigte gegen 11:40 Uhr, mit ihrem Auto von der Oppenweher Straße aus die L 770 zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 60-jährige Ostercappelnerin mit ihrem Pkw die L 770 in Fahrtrichtung Espelkamp.

Im Kreuzungsbereich, auf der eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt, kam es etwa mittig zur Kollision beider Fahrzeuge.

Beide Fahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung durch hinzugezogene Rettungskräfte, wurden sie anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Lübbecke gebracht.

Der Toyota der Lübbeckerin und der Skoda der 60-Jährigen wiesen jeweils einen Totalschaden auf und waren nicht mehr fahrbereit. Für beide Fahrzeuge mussten Abschleppdienste angefordert werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell