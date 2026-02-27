Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frontalzusammenstoß zwischen PKW und Krad - Kind lebensgefährlich und Biker schwer verletzt

Minden (ots)

(BT) Auf der Cammer Straße in Minden-Päpinghausen hat sich am Freitagnachmittag ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. In Höhe der Auf- und Abfahrt zur B482 stießen gegen 14.45 Uhr ein PKW und ein Motorrad zusammen. Der Kradfahrer erlitt schwere, sein 13 Jahre alter Mitfahrer lebensgefährliche Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 25-jährige PKW-Fahrer mit einem BMW die Cammer Straße aus Minden kommend in Richtung Cammer. In Höhe der B482 beabsichtigte der Portaner nach links auf die Bundesstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte der BMW mit einem entgegenkommenden Motorrad, das auf der Cammer Straße in Richtung Minden unterwegs war.

Der 43-jährige Fahrer der Harley Davidson und der Junge als Sozius (beide aus Hespe im Landkreis Schaumburg) wurden bei dem Frontalzusammenstoß durch die Luft geschleudert und stürzten auf die Fahrbahn. Ein alarmierter Notarzt stellte bei dem 13-Jährigen lebensbedrohliche und bei dem Biker schwere Verletzungen fest. Beide wurden mit Rettungswagen dem JWK Minden bzw. dem Klinikum Vehlen zugeführt. Der PKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Rettungsarbeiten und die anschließende Unfallaufnahme machten eine Sperrung der Karlstraße ab der Friedrich-Wilhelm-Straße sowie die Sperrung der B482-Abfahrt Cammer für Fahrzeuge aus Richtung Petershagen erforderlich.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs forderten die Beamten ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team (VU-Team) an. Die Sperrungen konnten gegen 18.45 Uhr wieder aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell