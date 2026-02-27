Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw landet im Graben

Hüllhorst (ots)

(FW) Ein Seat-Fahrer kam am Donnerstagnachmittag in Hüllhorst mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verletzt sich leicht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Demnach fuhr der Preußisch Oldendorfer gegen 15:50 Uhr mit seinem Ateca auf der Niedringhausener Straße in Richtung Lübbecke. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben.

Der 46-Jährige wurde mittels Rettungswagen leicht verletzt in das Krankenhaus Lübbecke gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

