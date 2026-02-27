POL-MI: Pkw landet im Graben
Hüllhorst (ots)
(FW) Ein Seat-Fahrer kam am Donnerstagnachmittag in Hüllhorst mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verletzt sich leicht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.
Demnach fuhr der Preußisch Oldendorfer gegen 15:50 Uhr mit seinem Ateca auf der Niedringhausener Straße in Richtung Lübbecke. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben.
Der 46-Jährige wurde mittels Rettungswagen leicht verletzt in das Krankenhaus Lübbecke gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell