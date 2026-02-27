Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Selbstbewusst und sicher auftreten - Selbstbehauptungskurs für Frauen startet im April

Minden (ots)

(FW) Der Polizeisportverein Minden e.V. bietet ab April einen neuen Selbstbehauptungskurs für Frauen an. Ziel des Angebots ist es, Frauen zu stärken, ihr Selbstvertrauen zu fördern und ihnen wirksame Strategien zu vermitteln, um in unsicheren Situationen handlungsfähig zu bleiben.

Der Kurs findet mittwochs vom 15. April bis 27. Mai 2026, jeweils von 19:00 bis 20:30 Uhr, in der Turnhalle der Förderschule Minden-Rodenbeck statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 65 Euro.

Unter fachkundiger Anleitung setzen sich die Teilnehmerinnen mit möglichen Gefahrensituationen auseinander und lernen, wie sie sich effektiv schützen können. Themen wie Grenzen setzen, Hilfe organisieren und Abläufe eines Strafverfahrens werden praxisnah behandelt. Das Ziel: Frauen sollen sich sicherer und selbstbewusster im Alltag bewegen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter: birgit.thinnes@polizei.nrw.de

