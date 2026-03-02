Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkohol, Drogen und Fahren ohne Fahrerlaubnis - Polizei zieht mehrere Verkehrssünder aus dem Verkehr

Minden, Hille (ots)

(DM) Die Polizei registrierte zwischen Freitag und Sonntag einige Verkehrsvorfälle. In Minden und Hille standen die Fahrzeugführenden in mehreren Fällen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, teils kam es zu Widerstandshandlungen.

So führte ein 50-jähriger Petershäger am Freitagnachmittag gegen 13:15 Uhr seinen BMW auf der Friedrich-Wilhelm-Straße unter Alkoholeinfluss. Es wurden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen 17:00 Uhr fiel ein 69-jähriger Rahdener in Hille auf der Neuenhofstraße auf, als er mit seinem Toyota in Schlangenlinien und in den Gegenverkehr fuhr und zunächst nicht auf Anhaltesignale des Streifenwagens reagierte. Nach der Verkehrskontrolle verweigerte er im Streifenwagen das Anschnallen, griff einen Polizisten an und musste gefesselt werden. Der Angriff konnte unmittelbar unterbunden werden. Der alkoholisierte Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Eine Blutprobe wurde in der Polizeiwache entnommen. Ebenfalls am Freitag, gegen 21:30 Uhr, kollidierte eine 54-jährige Mindenerin im Bierpohlweg mit ihrem Opel mit einem geparkten Pkw. Da die Polizisten alkoholtypische Ausfallerscheinungen vernahmen, wurde auf der Wache ebenfalls eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Die Polizeibeamten stellten am Samstag gegen 13:00 Uhr in der Rodenbecker Straße fest, dass ein 59-jähriger Mindener seinen Opel führte, obwohl er seit mehreren Monaten nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. In der Stiftstraße kontrollierten Polizisten gegen 15:00 Uhr einen 57-jährigen Mindener, der seinen BMW unter Alkoholeinfluss führte. Ein positiver Vortest führte zur Blutprobenentnahme und zur Beschlagnahme seines Führerscheins. Bereits um 03:00 Uhr am selben Tag war in der Ringstraße ein 58-jähriger Mindener mit seinem Mercedes aufgefallen, der sich einer Kontrolle widersetzte, zunächst falsche Personalien angab und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Atemalkoholtest verlief zudem ebenfalls positiv. Da sich der Mann auf dem Weg zum Streifenwagen obendrein wehrte, wurde er gefesselt, bevor er zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache gebracht werden konnte.

Drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte ein 21-jähriger Mindener in seinem Volkswagen am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr auf der Ringstraße. Ein Drogentest reagierte positiv, sodass der Mann zur Blutprobe auf die Wache gebracht wurde.

In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell