POL-MI: Komplettentwendung eines Sattelaufliegers - Schaden in sechsstelliger Höhe

Minden (ots)

(DM) Ein kompletter Sattelauflieger samt aufgeladenem Container wurde in der Nacht zu Montag in der Magdeburger Straße entwendet. Der Auflieger, der ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt und gesichert war, wurde nach bisherigen Erkenntnissen gegen 03:30 Uhr durch eine bislang unbekannte Täterschaft mutmaßlich mit einer eigenen Zugmaschine angekoppelt und abtransportiert.

Der Container war mit Schuhwaren beladen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen knapp sechsstelligen Bereich.

Die Polizei bittet um Mithilfe:

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Magdeburger Straße gemacht oder kann sonstige Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatfahrzeugen geben?

Hinweise an die Polizei Minden unter Telefon (0571) 8866-0.

