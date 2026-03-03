PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Komplettentwendung eines Sattelaufliegers - Schaden in sechsstelliger Höhe

Minden (ots)

(DM) Ein kompletter Sattelauflieger samt aufgeladenem Container wurde in der Nacht zu Montag in der Magdeburger Straße entwendet. Der Auflieger, der ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt und gesichert war, wurde nach bisherigen Erkenntnissen gegen 03:30 Uhr durch eine bislang unbekannte Täterschaft mutmaßlich mit einer eigenen Zugmaschine angekoppelt und abtransportiert.

Der Container war mit Schuhwaren beladen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen knapp sechsstelligen Bereich.

Die Polizei bittet um Mithilfe:

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Magdeburger Straße gemacht oder kann sonstige Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatfahrzeugen geben?

Hinweise an die Polizei Minden unter Telefon (0571) 8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

