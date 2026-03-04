PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Minden (ots)

(DM) Im Kreuzungsbereich Königstraße/ Hohenzollernring ereignete sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Eine Mindenerin (73) befuhr gegen 11:30 Uhr die Königstraße aus Richtung Ringstraße kommend. Zur gleichen Zeit war ein 63-jähriger Mindener auf dem Hohenzollernring aus Richtung Schenkendorfstraße kommend unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Volkswagen der Mindener. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug auf den angrenzenden Parkplatz geschleudert und prallte dort gegen einen geparkten Skoda.

Die Ampel an der Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb, sodass der Verkehr durch Verkehrszeichen geregelt wurde.

Drei Personen, unter anderem die 73-Jährige, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Notarzt sowie ein Rettungswagen waren zeitnah vor Ort und versorgten die Unfallbeteiligten. Der 63-jährige sowie seine Beifahrerin (37) wurden anschließend zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Beide Volkswagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geparkte Skoda wurde leicht beschädigt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 14:05

    POL-MI: Komplettentwendung eines Sattelaufliegers - Schaden in sechsstelliger Höhe

    Minden (ots) - (DM) Ein kompletter Sattelauflieger samt aufgeladenem Container wurde in der Nacht zu Montag in der Magdeburger Straße entwendet. Der Auflieger, der ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt und gesichert war, wurde nach bisherigen Erkenntnissen gegen 03:30 Uhr durch eine bislang unbekannte Täterschaft mutmaßlich mit einer eigenen Zugmaschine ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:21

    POL-MI: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrzeugführer

    Stemwede-Haldem (ots) - (DM) Auf der Haldemer Straße kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken. Ursächlich könnte hierfür die mutmaßliche Alkoholisierung des Autofahrers sein. Ein Rahdener beabsichtigte gegen 17 Uhr mit seinem Dacia rückwärts aus einer Parklücke auszufahren. Dabei kollidierte er mit dem Heck seines Fahrzeugs mit der linken Seite eines geparkten Audis. Während der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren