Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Minden (ots)

(DM) Im Kreuzungsbereich Königstraße/ Hohenzollernring ereignete sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Eine Mindenerin (73) befuhr gegen 11:30 Uhr die Königstraße aus Richtung Ringstraße kommend. Zur gleichen Zeit war ein 63-jähriger Mindener auf dem Hohenzollernring aus Richtung Schenkendorfstraße kommend unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Volkswagen der Mindener. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug auf den angrenzenden Parkplatz geschleudert und prallte dort gegen einen geparkten Skoda.

Die Ampel an der Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb, sodass der Verkehr durch Verkehrszeichen geregelt wurde.

Drei Personen, unter anderem die 73-Jährige, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Notarzt sowie ein Rettungswagen waren zeitnah vor Ort und versorgten die Unfallbeteiligten. Der 63-jährige sowie seine Beifahrerin (37) wurden anschließend zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Beide Volkswagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geparkte Skoda wurde leicht beschädigt.

