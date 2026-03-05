Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Eine Person leicht verletzt

Preußisch Oldendorf-Hedem (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Poststraße zur Lübbecker Straße ist am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin leicht verletzt worden.

Eine 62-Jährige beabsichtigte gegen 13 Uhr mit ihrem Auto von der Poststraße nach links auf die Lübbecker Straße einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem Pkw eines Espelkampers (41), der die Lübbecker Straße aus Richtung Lashorst befuhr.

Dabei stieß die Front seines schwarzen Audis mit der linken Fahrzeugseite des weißen Seats zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten im Audi die Airbags aus. Das Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch am anderen Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Die Autofahrerin aus Preußisch Oldendorf wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Audi-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell