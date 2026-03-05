Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrer erleidet bei Verkehrsunfall tödliche Verletzungen

Minden (ots)

(TB) Infolge eines Unfalls zwischen einem Lastwagen und einem Fahrradfahrer am Donnerstagvormittag erlitt der Biker tödliche Verletzungen. Die Identität des bisher Unbekannten sowie der genaue Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde die Leitstelle der Polizei gegen 10:30 Uhr über den Notruf 110 über einen Verkehrsunfall auf dem Schaumburger Weg in Höhe der Unterführung zur Bundesstraße 482 alarmiert. Demnach war der Fahrer (50) eines Lastwagens mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Daraufhin stürzte der Zweiradfahrer auf die Straße. Trotz sofort eingeleiteter sofortmedizinischer Hilfe durch einen Notarzt und einer Rettungswagenbesatzung erlag der Mann vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der beteiligte Lastwagenfahrer erlitt einen schweren Schock. Er wurde vor Ort von einem Notfallseelsorger betreut und anschließend dem Klinikum Minden zugeführt.

Der Unfallort wurde weiträumig abgesperrt. Neben Streifenwagen der hiesigen Polizei waren auch das Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld sowie ein Gutachter im Einsatz. Zur weiteren Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde der Lkw sowie das Fahrrad sichergestellt. Die Sperrung der Unfallstelle wurde gegen 15:00 Uhr aufgehoben.

