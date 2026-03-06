PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Tödlich verletzter Fahrradfahrer identifiziert - Polizei sucht nach Unfallzeugen

Minden (ots)

(TB) Der infolge eines Unfalls vom Donnerstag verstorbene Fahrradfahrer konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Es handelt sich um einen 59-jährigen Mindener, der als vermisst gemeldet wurde. Da der genaue Unfallablauf noch nicht in Gänze geklärt werden konnte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Wie bereits berichtet, wurde der Verstorbene am Donnerstag gegen 10:30 Uhr auf dem Schaumburger Weg in Höhe der Unterführung zur Bundesstraße 482 von einem Lastwagen erfasst. Dessen Fahrer (49) hatte die Bundesstraße an der Abfahrt verlassen und bog nach links auf die Schaumburger Straße in Richtung Berenbusch ab. Unmittelbar vor der Unterführung kam es zur verhängnisvollen Kollision. Trotz umfangreicher Unfallaufnahme vor Ort konnte der konkrete Fahrweg des Radfahrers bisher nicht eindeutig geklärt werden.

In diesem Zuge bitten die Beamten des Verkehrskommissariats Minden nun um Zeugenhinweise. Einer Aussage zufolge befuhr kurz vor dem Unfall ein rotes Auto in Richtung Niedersachsen. Die Ermittler erhoffen sich von dem Zeugen oder auch weiteren Verkehrsteilnehmern Hinweise zur Fahrtrichtung des Verstorbenen. Er trug eine blaue Radlerhose sowie ein blaues Langarmshirt und fuhr ein braunes Fahrrad.

Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

