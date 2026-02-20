Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit 50 km/h auf dem E-Scooter unterwegs

Speyer (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Auestraße ein E-Scooter-Fahrer auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h geführt wurde. Da der E-Scooter die für diese Fahrzeugklasse zulässige Höchstgeschwindigkeit massiv überschritt, wurde er sichergestellt. Gegen den 14-jährigen Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Jugendliche wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Mutter übergeben.

