Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt flüchtenden Autofahrer

Preußisch Oldendorf (ots)

(SN) Der Fahrer eines Autos versuchte sich am späten Freitagabend einer Polizeikontrolle durch eine Flucht zu entziehen.

Der 28-Jährige aus Preußisch Oldendorf war einer Streifenwagenbesatzung gegen 23.50 Uhr wegen seiner unsicheren Fahrweise auf der Eggetaler Straße aufgefallen. Als die Beamten sich zu einer Kontrolle entschlossen und den Streifenwagen wendeten, drückte der Mann auf sein Gaspedal und bog in die Ravensberger Straße ab. Trotz akustischer und visueller Anhaltesignale stoppte er das Auto zunächst nicht und setzte seine rasante Fahrt fort.

Am Eininghauser Ring jedoch hielt der 28-Jährige plötzlich an - die fußläufige Fortsetzung der Flucht konnte durch die Polizisten unterbunden werden. Weil sich den Beamten bei dem Mann Hinweise einer Alkoholisierung ergaben und ein freiwilliger Vortest diesen Verdacht erhärtete, erfolgte auf der Wache Espelkamp die Entnahme einer Blutprobe. Zudem stellten die Gesetzeshüter den Führerschein des Preußisch Oldendorfers sicher und brachten eine entsprechende Strafanzeige auf den Weg.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

