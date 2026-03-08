POL-WI-KvD: Widerstand geleistet+++Einbruch in Café+++Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++Drogendealer festgenommen

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Wagemannstraße, Samstag, 07.03.2026, 05:15 Uhr

(nm) Am frühen Samstagmorgen kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegenüber eingesetzten Polizeikräften in der Wiesbadener Innenstadt. Über das Eintreffen der Polizei war ein 19-jähriger aus Taunusstein nicht so sehr erfreut, als die Streifen um 05:15 Uhr in die Wagemannstraße zu einer Schlägerei gerufen wurden. Zuvor schlug und beleidigte er seinen Kontrahenten. Im weiteren Verlauf beleidigte er die eingesetzten Kollegen. Da er sich zu keiner Zeit beruhigte und nur noch aggressiver wurde, sollte ein Transport zum Polizeirevier erfolgen. Hierbei trat er in Richtung der Streifen, versuchte sich aus den Griffen zu lösen und beleidigt immer weiter. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen den 19-jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

2. Einbruch in Café,

Wiesbaden, Saalgasse, Freitag, 06.07.2026, 19:30 Uhr bis Samstag, 07.03.2026, 07:30 Uhr

(nm) Freitagnacht brachen unbekannte in ein Café in der Innenstadt ein und machten Beute. Zwischen 19:30 Uhr und 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Aufbrechen der Eingangstür, Zugang zu dem Innenraum des Cafés in der Saalgasse. Dort konnten sie ein Mäppchen mit Bargeld erbeuten und unerkannt entkommen. Die Ermittlungen wurde aufgenommen, Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegengenommen.

3. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Freitag, 06.03.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 07.03.2026, 02:30 Uhr

(nm) Am vergangenen Freitag führten die Landespolizei und die Stadtpolizei wieder Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Wiesbadener Waffenverbotszone im Innenstadtbereich, der Reisinger Anlage, dem Luisenplatz, dem Dach des Lili sowie dem Schelmengraben. In der Reisinger Anlage konnte bei einer Kontrolle eine Person mit einem offenen Haftbefehl angetroffen und festgenommen werden. Insgesamt wurden 32 Personen einer Kontrolle unterzogen. Stadtpolizei und Landespolizei werden auch zukünftig gemeinsame Kontrollen durchführen und im Stadtgebiet präsent sein, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen und ansprechbar zu sein.

4. Drogendealer festgenommen,

Wiesbaden, Schelmengraben (ehem. EKZ), Freitag, 06.03.2026, 14:30 Uhr

(eh) Am Freitagnachmittag konnte im Rahmen einer Personenkontrolle ein Drogendealer im ehemaligen Einkaufszentrum Schelmengraben festgenommen werden. Gegen 14:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife eine Person im ehemaligen Einkaufszentrum Schelmengraben. Bei der Durchsuchung wurden mehrere für den Verkauf vorbereitete Tütchen mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Der 24-Jährige wurde festgenommen, nach richterlicher Anordnung wurde dessen Wohnung durchsucht. Auch hier wurden Utensilien aufgefunden, die den Verdacht des Drogenhandels erhärteten. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

