Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Mit Pfefferspray besprüht+++Rettungskräfte angegriffen+++Vor Polizei geflüchtet+++ Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Freitag, 27.02.2026, 16:00 Uhr

(eh) Am Freitagnachmittag wurde ein 26-jähriger Wiesbadener in den Reisinger Anlagen in der Wiesbadener Innenstadt mit Pfefferspray besprüht. Zwischen dem Verletzten und dem bisher unbekannten Täter kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Streit in den Reisinger Anlagen. Im Verlaufe des Streits zog einer der Männer ein Pfefferspray aus seiner Tasche und sprühte dem Streitgegner damit ins Gesicht. Außer tränenden Augen trug der junge Mann keine Verletzungen davon. Den Täter konnte er als männlich, ca. 175-180 cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, mit kurzen braunen Haaren beschreiben. Bekleidet sei er mit einem schwarzen Anzug, einem weißen Hemd und braunen Schuhen gewesen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 0611/345-0 bei der Polizei Wiesbaden zu melden.

2. Rettungskräfte angegriffen,

Wiesbaden, Beethovenstraße Samstag, 28.02.2026, 01:00 Uhr

(mm) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 53-jähriger Rettungssanitäter bei einem tätlichen Angriff während eines Einsatzes leicht verletzt worden. Eine Rettungswagenbesatzung war zuvor in die Frankenstraße gerufen worden, da eine stark alkoholisierte Person nach einem Sturz medizinischer Hilfe bedurfte. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann in ein Wiesbadener Krankenhaus transportiert. Im Rettungswagen vor dem Krankenhaus schlug der alkoholisierte Beschuldigte unvermittelt auf den behandelnden Rettungssanitäter ein. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen. Ein weiterer Sanitäter konnte den Angreifer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife an weiteren Übergriffen hindern. Nach der medizinischen Versorgung seiner Platzwunde wurde der Beschuldigte zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte eingeleitet.

3. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen,

Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Sonntag, 01.03.2026, 00:20 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen beabsichtigte eine Streife der Wiesbadener Polizei aufgrund einer erkannten Ordnungswidrigkeit ein Fahrzeug im Kurt-Schumacher-Ring zu kontrollieren. Als der Fahrer des Pkw dies bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete zunächst vor der Polizei. Gegen 00:20 Uhr sollte ein blauer VW Golf, welcher den Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Klarenthaler Straße befuhr, einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem der Fahrer bemerkte, dass er angehalten werden soll, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit über die Elsässer Straße auf die Klarenthaler Straße und bog dann in die Gneisenaustraße ab, wobei er noch eine rote Ampel missachtete. Hierdurch musste ein entgegenkommender Pkw abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Golf konnte in der Scharnhorststraße aufgefunden werden, der Fahrer war zu Fuß geflüchtet und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei geführt. Die Polizei bittet Zeugen und hierbei insbesondere den Fahrer des Pkw, der Abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

4. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Freitag, 27.02.2026, 17:00 Uhr bis Samstag, 28.02.2026, 01:00 Uhr

(nm) Am vergangenen Freitag führte die Landespolizei wieder Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Wiesbadener Waffenverbotszone im Innenstadtbereich, der Reisinger Anlage, dem Platz der deutschen Einheit, dem Luisenplatz, dem Schlachthof, sowie dem Dach des Lili. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Bei den durchgeführten Personenkontrollen im Bereich der Waffenverbotszone konnten keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden. In der Reisinger Anlage konnte ein Minderjähriger mit Cannabis angetroffen werden. Weiterhin wurde bei einer Person Kokain aufgefunden. Bei einer Kontrolle auf dem Platz der Deutschen Einheit konnte eine Person angetroffen werden, welche mit Betäubungsmittel handelte. Es folgte eine Wohnungsdurchsuchung und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Landespolizei wird regelmäßig Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durchführen und präsent und ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell