Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach dem 31-jährigen Mann in Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(jul) Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 31-jährigen Mann in Wiesbaden von Freitag, 06.03.2026 um 19:20 Uhr wird hiermit zurückgenommen.

Der Mann konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell