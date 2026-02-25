Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 16-jährigen Jugendlichen aus Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(nm) Die am Mittwoch, den 25.02.2026 um 17:20 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach der 16-jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Es wird gebeten, dass zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

