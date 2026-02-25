Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 16-jährigen Jugendlichen aus Wiesbaden+++
Wiesbaden (ots)
Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 16-jährigen Jugendlichen aus Wiesbaden, Wiesbaden
(nm) Die am Mittwoch, den 25.02.2026 um 17:20 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach der 16-jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Es wird gebeten, dass zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell