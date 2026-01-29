Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Dachstuhlbrand in leerstehenden Gebäude

Dresden (ots)

Wann? 29. Januar 2026, 15:57 - 19.00 Uhr

Wo: Altnossener Straße, Pennrich

Aus noch zu ermittelter Ursache kam es im Dachbereich eines leerstehenden Nebengebäudes zu einem Brand. Eine Rauchentwicklung im Dachbereich war von außen deutlich wahrnehmbar. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurde eine Innenbrandbekämpfung mit einem Strahlrohr durchgeführt. Zusätzlich wurde im Innenhof eine Drehleiter aufgebaut, um die Dachhaut im betroffenen Bereich von außen zu öffnen. Durch den kombinierten Löschangriff wurde der Brand zügig unter Kontrolle gebracht. Mehrere Pferde mussten aus einem benachbarten Gebäude vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Bei dem Ereignis wurde niemand verletzt. Im Einsatz befanden sich 43 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau, Übigau und Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienst und die Rettungswache Löbtau und der Stadtteilfeuerwehr Gompitz. Die Wehren aus Gorbitz und Cossebaude stellten den Grundschutz im Bereich der Wachen Übigau und Löbtau sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell