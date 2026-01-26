Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Automatische Brandmeldeanlage meldet Brand bei Siemens Energy

Wann? 26. Januar 2026, 10:46 - 12:30 Uhr

Wo: Washingtonstraße, Mickten

Bei Bauarbeiten in einem Lagerraum des Unternehmens Siemens Energy im Dresdner Stadtteil Mickten hatten sich Reste von Kerosin entzündet. Mitarbeitende des Unternehmens unternahmen erste Löschversuche, dennoch breitete sich der Brand weiter aus. Die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau, die durch die automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden waren, trafen aufgrund des äußerst kurzen Anfahrtsweges zügig an der Einsatzstelle ein, da sich das betroffene Gebäude unmittelbar gegenüber der Wache befindet. Bei der Lageerkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich außerdem Brandrauch in eine unmittelbar benachbarte Halle sowie in mehrere Büroräume ausgebreitet hatte. Der Brand wurde mit einem Strahlrohr gelöscht. Anschließend musste der Brandrauch mit mehreren Lüftern aufwändig aus den betroffenen Bereichen entfernt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Rettungsdienst sichtete vorsorglich eine Person medizinisch, die zuvor erste Löschversuche unternommen hatte und dabei Brandrauch ausgesetzt war. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau sowie der B-Dienst und der U-Dienst im Einsatz.

