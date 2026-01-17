Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Erneuter Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst nach Reizstofffreisetzung

Dresden (ots)

Wann? 17. Januar 2026, 20:25 - 22:15 Uhr

Wo: Niedersedlitzer Straße, Neidersedlitz

Innerhalb weniger Tage wurden Feuerwehr und Rettungsdienst erneut alarmiert, nachdem Unbekannte in einem Restaurant einen reizgasartigen Stoff freigesetzt hatten. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich etwa 80 bis 90 Personen in dem Restaurant, die daraufhin selbstständig das Gebäude verließen.

Da initial eine größere Anzahl von Betroffenen über Atemnot sowie Reizungen der Augen und Atemwege klagte, forderten die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte zusätzliche Kräfte nach. In der Folge löste die Integrierte Regionalleitstelle Dresden gemäß den bestehenden Einsatzplänen erneut einen MANV-Alarm (Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten) aus. Damit wurden zusätzliche Einsatzkräfte und Führungsstrukturen alarmiert sowie vorsorglich Krankenhäuser über eine mögliche größere Anzahl von Patienten in kurzer Zeit informiert.

Der reizgasartige Stoff war beim Eintreffen der Einsatzkräfte erwartungsgemäß nicht mehr identifizierbar und messtechnisch nicht nachweisbar. Insgesamt wurden vor Ort 24 Personen medizinisch gesichtet. Mehrere Betroffene wurden notärztlich sowie ambulant behandelt. Ein Transport in Krankenhäuser war nicht erforderlich. Nach Abschluss der Lageerkundung und der medizinischen Versorgung konnte der Kräfteansatz zügig reduziert werden. Das Restaurant wurde kontrolliert und belüftet; weitere Reizwirkungen wurden nicht festgestellt. Die betroffenen Personen wurden vorübergehend in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe betreut.

Zu dem Einsatz wurden rund 90 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Stadtteilfeuerwehren Wilschdorf und Weixdorf, mehrerer Rettungswachen sowie die entsprechenden Führungsdienste, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und ein Leitender Notarzt alarmiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen.

