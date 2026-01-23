Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Einsatz im Zschonergrund - Luftrettung nach Sturz in vereistem Gelände

Wann? 22. Januar 2026, 11:45 - 15:13 Uhr Wo: Zur Bachwiese, Ockerwitz

Am gestrigen Tag kam es im Bereich des Zschonergrundes zu einem Rettungseinsatz für eine verletzte Wanderin in schwierigem, vereistem Gelände. Nach ersten Erkenntnissen befand sich die Patientin (72) gemeinsam mit ihrem Ehemann auf einer Wanderung im Zschonergrund. Nach einiger Zeit trennten sich beide kurzzeitig, wobei der Ehemann zur nahegelegenen Wohnung zurückkehrte. Die Frau setzte ihre Wanderung allein fort, stürzte jedoch im vollständig vereisten Gelände und zog sich dabei eine Fraktur des linken Sprunggelenks zu. Sie informierte ihren Ehemann telefonisch, welcher daraufhin den Notruf wählte. Zunächst erreichten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr den Treffpunkt an der Bachwiese. Ein Trupp begab sich umgehend mit einem Rettungsrucksack zu Fuß auf die Suche nach der Patientin. Weitere Kräfte der Feuerwehr sowie die Besatzung eines Rettungswagens folgten mit medizinischem Equipment, persönlicher Schutzausrüstung und einer Korbtrage. Der zwischenzeitlich eingetroffene Ehemann konnte aufgrund seiner Ortskenntnisse präzise Angaben zum Aufenthaltsort der Verletzten machen. Der Zugang zur Patientin gestaltete sich aufgrund des starken Glatteises und des steilen Geländes äußerst schwierig. Nach dem Auffinden der Frau wurde unverzüglich eine medizinische Erstversorgung durchgeführt sowie ein Wärmeerhalt mittels Decken sichergestellt. In Abstimmung mit den vor Ort eingesetzten Höhen- und Luftrettern, dem Gruppenführer des Hilfeleistungslöschfahrzeugs und der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurde aufgrund der Geländesituation eine Luftrettung veranlasst. Ziel war es, die Patientin schnell und schonend aus dem vereisten, schwer zugänglichen Gebiet zu retten. Hierzu wurde der Rettungshubschrauber Christoph 62 alarmiert. Die Patientin wurde unter teilweiser Seilsicherung durch das unwegsame Gelände zu einer nahegelegenen Bergwiese transportiert. Der gefrorene Untergrund eignete sich als sicherer Landeplatz für den Hubschrauber. Nach der Landung wurde die Patientin an den Notarzt übergeben und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau, der Rettungswache Friedrichstadt sowie der Rettungshubschrauber Christoph 62.

