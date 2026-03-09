Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen löst Polizeiensatz aus - 14-Jähriger geht in U-Haft

Bad Oeynhausen (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen hat am Freitag in Bad Oeynhausen einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Drei Jugendliche wurden verletzt, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen zufolge waren gegen 15 Uhr eine dreiköpfige Jugendgruppe (16, 16, 17) sowie eine größere Gruppe anderer offenbar jugendlicher Personen an der Eidinghausener Straße vor einem Ärztehaus aufeinandergetroffen. Dabei trat ein 14-jähriger Bad Oeynhausener aus der größeren Gruppe offenbar hervor und soll mutmaßlich mit einem Schlagring auf die beiden 16- und den 17-Jährigen eingewirkt haben. Während der 17-Jährige offenbar leichtere Verletzungen erlitt und nach ambulanter Behandlung im örtlichen Krankenhaus entlassen wurde, erwischte es seine beiden jüngeren Freunde schlimmer. Sie erlitten schwerere Verletzungen und verblieben zur stationären Behandlung im Klinikum Minden.

Noch vor Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnte sich die Gruppe um den mutmaßlichen Hauptangreifer entfernen. Weil sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf den mutmaßlichen Haupttäter (14) ergaben, erfolgte auf richterliche Anordnung die Durchsuchung von dessen Wohnanschrift. Dort konnte der polizeibekannte Tatverdächtige schließlich angetroffen und ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Bad Oeynhausener später einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte außerdem ein weiterer polizeibekannter Bad Oeynhausener (14) als mutmaßlich Beteiligter auf einem Parkplatz angetroffen werden. Weil die Beamten bei ihm unter anderem eine teure Uhr auffanden, deren Herkunft der Jugendliche nicht glaubhaft erklären konnte, wurde er auf die Wache Minden gebracht. Die Uhr wurde sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben.

Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist gegenwärtig noch unklar. Hierzu laufen genauso wie zu den weiteren Beteiligten und deren Tatbeteiligung die Ermittlungen.

Hinweise von Zeugen zu der Auseinandersetzung werden unter Telefon (0571) 88660 von der Polizei entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell