POL-MI: Tannenbäume angezündet
Minden (ots)
(FW) In Haddenhausen wurden in der Nacht zu Sonntag mehrere Tannenbäume angezündet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
So wurden die Einsatzkräfte gegen Mitternacht zur Lübbecker Straße entsandt, da dort Weihnachtsbäume auf einem Feld brennen sollen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, musste allerdings die Lübbecker Straße für die Löschmaßnahmen, für etwa 30 Minuten, in beide Richtungen sperren lassen. Auf dem Feld befanden sich ersten Ermittlungen zu Folge circa 100 Bäume, von welchen etwa 20 beschädigt wurden.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten ihre Hinweise telefonisch unter 0571 88660 mitzuteilen.
