POL-MI: Zwei Verletzte Fußgänger nach Verkehrsunfall

Minden (ots)

(FW) An der Kreuzung Lübbecker Straße und Schwabenring ereignete sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall, bei welchem sich zwei Fußgänger leicht verletzten.

Demnach befuhr ein 51-Jähriger gegen 21 Uhr mit seinem Volkswagen auf dem Schwabenring in Richtung Bölhorst. Der Mindener beabsichtigte nach links auf die Lübbecker Straße in Richtung "Birne" abzubiegen. Zeitgleich überquerten zwei Fußgängerinnen (15 und 19) die Lübbecker Straße in Richtung Königstor. Hierbei erfasste der VW UP die beiden Mindenerinnen und verletzte diese leicht. Sie wurden von einem Rettungswagen in das JWK Minden gebracht.

Der Wagen musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

