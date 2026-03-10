Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer flüchtet nach misslungenem Überholmanöver

Porta Westfalica (ots)

(FW) In Porta Westfalica ist ein Autofahrer am Montagmorgen in einer schlecht einsehbaren Rechtskurve beim Überholen verunfallt. Anschließend flüchtete er zu Fuß.

So fuhr ein Mercedes-Benz-Fahrer gegen halb neun auf der Möllberger Straße in Richtung Hausberge. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann beabsichtigte einen anderen Pkw zu überholen. Hierbei kam ein Lkw entgegen, weshalb der Fahrer des CLS wohl stark bremsen musste. In der Folge beschädigte er beim Ausweichmanöver einen geparkten Hyundai und Teile des dortigen Bordsteins. Zeugenaussagen zur Folge stieg er anschließend aus und flüchtete fußläufig von der Unfallstelle. Während der Ioniq von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt wurde, stellten die Beamten den Mercedes sicher.

Zeugen konnten den Flüchtigen als männlich, mit dunklen längeren Haaren sowie vernarbter Haut beschreiben. Er soll zudem einen dunkeln Mantel getragen haben.

Wer weitere Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrer geben kann, wird gebeten diese telefonisch unter 0571 88660 an die Polizei zu richten.

