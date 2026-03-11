PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec - Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Rahden (ots)

(DM) Im Bereich der Einmündung Nachtigallenweg / Weher Straße kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec.

Ein 24-jähriger Rahdener befuhr gegen 12:15 Uhr mit seinem Renault die Weher Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Wehe. An der Einmündung zum Nachtigallenweg beabsichtigte er, nach links in diesen einzubiegen.

Zeitgleich befuhr eine 69-jährige Rahdenerin mit ihrem Pedelec den Nachtigallenweg in Fahrtrichtung Weher Straße und beabsichtigte, nach links auf die Weher Straße einzubiegen.

Beim Abbiegevorgang des Pkw-Fahrers in den Nachtigallenweg kam es zur Kollision zwischen beiden sich entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern. Die Pedelec-Fahrerin stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme konnte der Pkw-Fahrer seinen Führerschein nicht vorzeigen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da ihm diese erst kürzlich entzogen wurde.

Den Mann erwartet nun zusätzlich ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

