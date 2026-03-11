Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch beschäftigt Polizei

Porta Westfalica (ots)

(SN) Zu einem Wohnungseinbruch wurde die Polizei am späten Dienstagabend in die Georg-Rost-Straße an ein Mehrfamilienhaus nach Lerbeck gerufen.

Vor Ort dokumentierten die Beamten, dass sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum Mittwoch, 16 Uhr bis Dienstag, 22 Uhr in Abwesenheit der Bewohner über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten. Anschließend entwendeten die Täter den Erkenntnissen nach unter anderem Bargeld und Schmuck aus der betroffenen Mietwohnung.

Hinweise zu den Einbrechern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

