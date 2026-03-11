PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch beschäftigt Polizei

Porta Westfalica (ots)

(SN) Zu einem Wohnungseinbruch wurde die Polizei am späten Dienstagabend in die Georg-Rost-Straße an ein Mehrfamilienhaus nach Lerbeck gerufen.

Vor Ort dokumentierten die Beamten, dass sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum Mittwoch, 16 Uhr bis Dienstag, 22 Uhr in Abwesenheit der Bewohner über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten. Anschließend entwendeten die Täter den Erkenntnissen nach unter anderem Bargeld und Schmuck aus der betroffenen Mietwohnung.

Hinweise zu den Einbrechern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

