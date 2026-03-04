PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Wilhelmstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Montag (03.03., 09.50 Uhr - 11.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Wilhelmstraße ein. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter in das Haus. Anschließend wurden Teile des Hauses deliktstypisch durchsucht. Gestohlen wurden unter anderem Handtaschen. Die Polizei Gütersloh hat dazu ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise und Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

